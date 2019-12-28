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  3. 28 Aralık 2019 17:55

İstanbul'da yılbaşı öncesi asayiş uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde durdurulan araçlar didik didik arandı.

İstanbul'da yılbaşı öncesi asayiş uygulaması
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni yıl öncesinde özel hareket, trafik ekipleri, Yunus polisleri, Mobil Park ekiplerinin katılımıyla kent genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, asayiş ve trafik yönünden yaptığı kontrollerde araçları durdurarak aramalar yaptı. Sürücü ve yolcuların kimlik sorgularını gerçekleştiren ekipler, şüpheli şahısları da durdurarak arama yaptı. Uygulamada trafik kurallarına uymayan bazı vatandaşlara da cezai işlem uygulandı.



Polis ekipleri şüpheli şahıs, terör, uyuşturucu ve halkı rahatsız edebilecek konuların önüne geçmek için bölgede çalışmalarını akşamın ilerleyen saatlerine kadar sürdüreceği öğrenildi.

İHA

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