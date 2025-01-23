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İstanbul'daki DEAŞ operasyonu dikkat çeken bir ayrıntıyla bitti

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İstanbul’da düzenlenen operasyonda eli kanlı terör örgütü DEAŞ üyesi ve saldırı hazırlığı içerisinde oldukları tespit edilen 9 şüpheli ile kendi ülkelerinden başka bir ülkeye girişi yasak olan 3 yabancı uyruklu yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ’ın yurt içindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Söz konusu örgütle bağlantılı oldukları anlaşılan şüphelilerin yakalanması için İstanbul genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen terör polisi, eylem hazırlığı içerisinde olabileceği göz önünde bulundurulan 9 kişiyi gözaltına aldı.

Baskın yapılan adreslerde ayrıca kendi ülkesinin dışında başka bir ülkeye girişi yasak olan tahdit kodlu 3 yabancı uyruklu ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yakalanan 9 örgüt üyesinin İstanbul TEM Şubedeki sorguları sürüyor.

İHA

Etiketler deaş operasyon gözaltı terörist tahdit kodlu 3 yabancı şüpheli
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