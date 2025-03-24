İstanbul'daki Nevruz kutlamalarındaki skandal görüntüler sonrası harekete geçildi!

Dün İstanbul Yenikapı'daki Nevruz etkinliklerinde bölücü terör örgütü PKK'nın paçavralarının ve bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan'ın görüntülerinin yayınlanması büyük tepki çekerken, İstanbul Valiliği yasadışı slogan atıp pankart açan 28 kişi hakkında yasal işlem başlattığını duyurdu.

İstanbul Yenikapı’da bugün düzenlenen Nevruz etkinlikleri skandal görüntülere sahne oldu. Etkinlik alanında terör örgütü PKK’nın bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan’a ait görüntülerin sinevizyon gösterimiyle yansıtılması tepki çekti. Ayrıca etkinlik alanında bebek katili Öcalan'ın posterleri açıldı.

İstanbul Valiliği, Yenikapı’daki Nevruz kutlamalarında yasadışı slogan atıp pankart açan 28 kişi hakkında yasal işlem başlattığını duyurdu.

İşte valilikten yapılan açıklama:

23.03.2025 Pazar günü yapılan etkinlik sırasında suç içerikli görseller yayınlandığı, suç unsuru taşıyan sloganlar atıldığı, afiş ve pankart açıldığının tespiti üzerine düzenleme komitesine gerekli uyarılar yapılmıştır. Yapılan uyarılara rağmen, düzenleme komitesi tarafından sorumluluğu altındaki gerekli tedbirler alınmamıştır.

Güvenlik güçlerimizce yasa dışı slogan atan, pankart açan 28 kişi hakkında yasal işlem başlatmış olup düzenleme komitesi üyeleri hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunmuştur. Ayrıca, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ederek etkinlik alanında yasadışı faaliyetlerde bulunan şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.