  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'daki Nevruz kutlamalarındaki skandal görüntüler sonrası harekete geçildi!

İstanbul'daki Nevruz kutlamalarındaki skandal görüntüler sonrası harekete geçildi!

İstanbul'daki Nevruz kutlamalarındaki skandal görüntüler sonrası harekete geçildi!
Güncelleme:

Dün İstanbul Yenikapı'daki Nevruz etkinliklerinde bölücü terör örgütü PKK'nın paçavralarının ve bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan'ın görüntülerinin yayınlanması büyük tepki çekerken, İstanbul Valiliği yasadışı slogan atıp pankart açan 28 kişi hakkında yasal işlem başlattığını duyurdu.

İstanbul Yenikapı’da bugün düzenlenen Nevruz etkinlikleri skandal görüntülere sahne oldu. Etkinlik alanında terör örgütü PKK’nın bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan’a ait görüntülerin sinevizyon gösterimiyle yansıtılması tepki çekti.  Ayrıca etkinlik alanında bebek katili Öcalan'ın posterleri açıldı. 

İstanbul Valiliği, Yenikapı’daki Nevruz kutlamalarında yasadışı slogan atıp pankart açan 28 kişi hakkında yasal işlem başlattığını duyurdu.

İşte valilikten yapılan açıklama:

23.03.2025 Pazar günü yapılan etkinlik sırasında suç içerikli görseller yayınlandığı, suç unsuru taşıyan sloganlar atıldığı, afiş ve pankart açıldığının tespiti üzerine düzenleme komitesine gerekli uyarılar yapılmıştır. Yapılan uyarılara rağmen, düzenleme komitesi tarafından sorumluluğu altındaki gerekli tedbirler alınmamıştır.

Güvenlik güçlerimizce yasa dışı slogan atan, pankart açan 28 kişi hakkında yasal işlem başlatmış olup düzenleme komitesi üyeleri hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunmuştur. Ayrıca, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ederek etkinlik alanında yasadışı faaliyetlerde bulunan şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

 

Etiketler nevruz PKK terör terörist abdullah öcalan istanbul valiliği valilik skandal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hem trafiği birine kattı hem de yol vermeyen kadının aracına zarar verdi Hem trafiği birine kattı hem de yol vermeyen kadının aracına zarar verdi AK Partili Mustafa Varank'tan muhalif seçmene tepki çeken ''siz bile'' açıklaması AK Partili Mustafa Varank'tan muhalif seçmene tepki çeken ''siz bile'' açıklaması İmamoğlu'nun tutuklanıp cezaevine konulması gazete manşetlerinde... İmamoğlu'nun tutuklanıp cezaevine konulması gazete manşetlerinde... Macaristan'ı deviren A Milli Futbol Takımımız Uluslar A Ligi’nde! Macaristan'ı deviren A Milli Futbol Takımımız Uluslar A Ligi’nde! Antalya'da da ''İmamoğlu'' gerginliğine damgasını vuran fotoğraf karesi! Antalya'da da ''İmamoğlu'' gerginliğine damgasını vuran fotoğraf karesi! Özel, Mansur Yavaş adına helallik istedi, Özdağ'a ve Demirtaş'a selam yolladı Özel, Mansur Yavaş adına helallik istedi, Özdağ'a ve Demirtaş'a selam yolladı Olay olacak Mehmet Şimşek iddiası: ''İstifa etmek istiyor!'' Olay olacak Mehmet Şimşek iddiası: ''İstifa etmek istiyor!'' Sinem Ünsal'ın ''20 yıllık'' zayıflık sırrı herkesi şaşırttı Sinem Ünsal'ın ''20 yıllık'' zayıflık sırrı herkesi şaşırttı Büyük rezalet: İstiklal Marşı'nı baştan sona ıslıkladılar! Büyük rezalet: İstiklal Marşı'nı baştan sona ıslıkladılar! 17 yaşındaki kız çocuğu, annesini defalarca bıçaklayarak katletti! 17 yaşındaki kız çocuğu, annesini defalarca bıçaklayarak katletti!
CHP ön seçim sonuçlarını açıklayıp, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını resmen ilan etti! CHP ön seçim sonuçlarını açıklayıp, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını resmen ilan etti! ORC'nin 30 ildeki son genel seçim anketinin sonuçları açıklandı ORC'nin 30 ildeki son genel seçim anketinin sonuçları açıklandı Eski Masak Başkan Yardımcısı, İmamoğlu raporuna itiraz etti! Eski Masak Başkan Yardımcısı, İmamoğlu raporuna itiraz etti! Özel'in boykot çağrısı NTV'ye ''yarım'' geri adım attırdı Özel'in boykot çağrısı NTV'ye ''yarım'' geri adım attırdı CHP'nin ön seçiminde verilen oy sayısı belli oldu CHP'nin ön seçiminde verilen oy sayısı belli oldu İşte CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için konuşulan 3 isim! İşte CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için konuşulan 3 isim! Göstericiler ile gösteri karşıtları arasında arbede çıktı! Göstericiler ile gösteri karşıtları arasında arbede çıktı! Bozdoğan Kemeri'nde polis müdahalesi: Bir yanda meşaleler diğer yanda biber gazı! Bozdoğan Kemeri'nde polis müdahalesi: Bir yanda meşaleler diğer yanda biber gazı! Taksim'e yürümek isteyen grup ile polis karşı karşıya geldi! Taksim'e yürümek isteyen grup ile polis karşı karşıya geldi! 2 ayda 15,5 kilo veren ünlü oyuncu zayıflama sırrını açıkladı 2 ayda 15,5 kilo veren ünlü oyuncu zayıflama sırrını açıkladı