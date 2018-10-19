İstanbul'un 5 ilçesinde şafak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 ilçe ve 14 farklı noktaya uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat ekipleri de destek verdi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde beş ilçede 14 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Geniş çaplı düzenlenen operasyonda arama yapılan adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 14 şüpheli ise gözaltına alındı.

Vatan Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler şafak vakti ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı.14 kişiye yönelik düzenlenen operasyon, Silivri, Başakşehir, Beylikdüzü, Bağcılar ve Esenler ilçelerinde gerçekleştirilirken operasyonda 14 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.







Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde bir apartmana baskın yapan ekipler binanın en üst katındaki dairede arama yaptı. Dairede aramalar sürerken, binanın dışında ise Özel Harekat polisleri uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken, adresten bir kişi gözaltına alındı.







