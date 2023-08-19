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İstanbul'un göbeğinde yine rezalet! Güpegündüz çırılçıplak yürüdü!

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İstanbul'un göbeğinde kaydedilen görüntülerde bir adam güpegündüz vakitte çırılçıplak sokak sokak gezdi.

İstanbul Beylikdüzü'nde Cumhuriyet Mahallesi metrobüs durağının çıkışında bir erkek çıplak halde gezerken görüntülendi. Sosyal medyada defalarca kez paylaşılan videoda vatandaşların tepkisizliği hayrete düşürdü.

KİMSE DÖNÜP BAKMADI

Cumhuriyet Mahallesi metrobüs durağının çıkışında genç bir erkek, vatandaşların arasında herhangi bir rahatsızlık duymadan çıplak halde yürürken görüntülendi.

Şahsın kalabalık içinde çıplak halde yürüdüğü dakikalarda, yanından geçen insanların da durumu fazla garipsememeleri dikkatlerden kaçmadı.

Etiketler sokak çırılçıplak adam
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