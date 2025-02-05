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İstanbul'un havalimanlarında kar alarmı: Birçok sefer iptal edildi

İstanbul'un havalimanlarında kar alarmı: Birçok sefer iptal edildi
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İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçuşlar iptal edildi. Hazırlıklar kapsamında her iki havalimanında da karla mücadele ekipleri hazır bekletiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul’da 5-7 Şubat arasında beklenen kar yağışı ve buzlanma riskine karşı İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı kriz merkezlerinde MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) toplantısı gerçekleştirerek gerekli önlemlerin alındığını açıkladı. Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda İstanbul Havalimanı’nda Türk Hava Yolları’nın (THY), bugün için yüzde 5’e kadar (yaklaşık 50 sefer), yarın için ise yüzde 10’a kadar (yaklaşık 100 sefer) uçuş iptaline karar verildi.

KARLA MÜCADELE EKİPLERİ HAZIR BEKLETİLİYOR

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise bugün yüzde 10 sefer iptalinin yeterli olduğu, yarın için ise yüzde 10 iptal oranına ilave olarak yüzde 20 sefer iptali daha yapılmasına, Cuma günü için ise yüzde 10 sefer iptali yapılması kararı alındı. Ajet’in bugün 21, Perşembe günü 61, Cuma günü 22 seferi iptal edilirken, Pegasus’un ise bugün 43, Perşembe 123 ve Cuma günü ise 44 seferi iptal edildi. Havalimanlarında karla mücadele ekip araçları pist başlarına yakın noktalara konuşlandırılırken, araç ve ekipmanlar da kar yağışına karşı hazır bekletiliyor.

AKOM ALARM DURUMUNA GEÇTİ

Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, sabah saat 07.00 itibarıyla alarm durumuna geçti. AKOM’da, İBB birimleri ile Emniyet, Jandarma, Karayolları, İCA, KMO, İGA ve BEDAŞ olmak üzere 28 birim temsilcisiyle koordinasyon çalışmaları yürütülüyor. Yetkililer, kar yağışı nedeniyle şu ana kadar önemli bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

 

Etiketler istanbul kar yağışı havalimanı
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