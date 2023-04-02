İşte Davutoğlu'nun A takımı: 2 eski bakan, iktisatçılar, büyükelçiler ve hukukçular

Siyasi partiler 14 Mayıs seçimleri için hazırlıklarını sürdürürken, Bakan ve milletvekilleri tablosu da yavaş yavaş şekilleniyor. İlk defa seçime girecek Gelecek Partisi de aday listelerinde kamuoyunca tanınan isimlere yer veriyor. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu‘nun A takımında 2 eski Bakan ve Hazine bürokratları ile birlikte dikkat çekici isimler yer alıyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ‘nun kabine ya da Cumhurbaşkanlığı makamında değerlendireceği önemli isimlerden biri eski Ulaştırma Bakanı Feridun Bilgin. Uzun bir devlet deneyimine sahip Bilgin, Davutoğlu ‘na en yakın isimlerden biri.

Davutoğlu ‘nun A takımındaki ağır toplardan biri de Bülent Ecevit kabinesinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Hakan Tartan. Deniz Baykal döneminde CHP’den Belediye Başkanlığı da yapan Tartan, özellikle Bakanlık döneminde gerçekleştirdiği ‘hastanelerde randevulu sistem ‘, ‘ SSK, Bağ - Kur , Emekli sandığı entegrasyonu ‘ ve Bulgaristan göçmeni soydaşların sosyal güvenlik sistemine eklenmesi ve emekli olmalarının sağlanması’ gibi etkili projelerle de iz bırakmış bir isim. İzmir Platformu Genel Başkanı da olan Tartan, Gelecek Partisi’nin açılım sürecinde önemli isimlerden biri.

GP listelerinde A takımında dikkat çeken bir diğer isim de anayasa hukuku profesörü Serap Yazıcı. Prof. Yazıcı Millet İttifakı ‘nın güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında güvenilir isimlerin başında geliyor.

Finans ve bankacılık uzmanı Kerim Rota, Para Yöneticileri Derneği eski Başkanlarından. Rota ; BDDK’nın esi danışmanlarından İktisatçı ve bankacı Serkan Özcan gibi GP’nin ekonomi kurmaylarından.

Yeryüzü Doktorları adlı oluşumun kurucusu ve CEO’su olan Kani Torun, Büyükelçi olarak Somali’de barış ve kalkınma sürecine katkı koyan isimlerden. Bir başka saygın eski Büyükelçi Ümit Yardım da GP bünyesinde.

Davutoğlu ‘nun A takımında TBMM’de etkili ve çalışkan isimler olarak tanınan eski vekiller de var.

Selçuk Özdağ , Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı da GP’nin ağır topları arasında sayılıyor.