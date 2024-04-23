İşte Türkiye ve Irak arasında imzalanan 26 anlaşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat ziyareti sırasında Türkiye ve Irak arasında toplam 26 anlaşmaya imza atıldı. İletişim Başkanlığı tarafından imzalanan anlaşmaların detayları paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak temaslarını tamamlayarak gece Ankara'ya döndü. Erdoğan'ın kritik Irak ziyaretinde, önemli anlaşmalara imza atıldı. Kalkınma Yolu projesi de o anlaşmalar arasında.

İmza atılan "Stratejik Çerçeveye İlişkin Mutabakat Zaptı" ise güvenlikten, enerjiye kadar, pek çok alanı içeriyor.

İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede Türkiye ile Irak arasında imzalanan 26 anlaşmanın detayları açıklandı.

İmzalanan anlaşmalara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

- Irak Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması.

- Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı ile Irak Dışişleri Bakanlığı Dış Hizmetler Enstitüsü Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı.

- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Irak Cumhuriyeti Kültür, Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı Millî Kütüphanesi ve Arşivi arasındaki Mutabakat Zaptı.

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı arasında, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Alanlarda Mutabakat Zaptı.

- Eğitim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı.

- Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükûmeti arasındaki Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.

- Stratejik Çerçeveye İlişkin Mutabakat Zaptı.

- DEİK ile Irak Ticaret Odaları Birliği Arasında Mutabakat Zaptı.

- Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sünni Vakfı Divanı Arasında İslami İşler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı.

- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Irak Cumhuriyeti Savunma Sanayii Komisyonu (DIC) arasında Savunma Sanayii Alanında Stratejik İşbirliği Mutabakat Zaptı.

- Güvenlik İşbirliği Mutabakat Zaptı.

- Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zabıtları.

- Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı arasındaki Turizm Alanında Mutabakat Zaptı.

- Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Eğitim İşbirliği Mutabakat Muhtırası.

- Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması.

- Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ve Irak Cumhuriyeti Sanayi ve Maden Bakanlığı Sınai Kalkınma Genel Müdürlüğü arasındaki Mutabakat Zaptı.

- Türkiye-Irak Tarım Çalışma Grubu 2024-2025 Dönemi Eylem Planı.

- Ürün Güvenliği ve Ticarette Teknik Engeller Alanlarında Danışma ve İşbirliği Mekanizması Tesis Edilmesine Dair Protokol.

- Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı arasındaki Kalkınma Yolu Hakkında Mutabakat Zaptı.

- Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı arasında Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü.

- Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptı.

- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Irak Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı (MOHESR) arasındaki Bilim, Teknoloji ve Yenilik Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptı.

- Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı.

- Türkiye Adalet Akademisi ile Irak Cumhuriyeti Yüksek Yargı Konseyi Adalet Enstitüsü arasında Türkiye Adalet Akademisi ve Irak Adalet Enstitüsü Öğrencileri'nin, Hakim ve Savcı Yardımcılarının Yargısal Eğitimine Yönelik İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı."