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  3. 23 Ocak 2018 20:56

İtirafçı olan astsubay serbest bırakıldı

Bolu'da FETÖ'cü olduğunu kabul edip itiraflarda bulunan astsubay serbest bırakıldı.

İtirafçı olan astsubay serbest bırakıldı
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Bolu’daki 2’nci Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli astsubay B.P., FETÖ/PDY üyesi olduğunu itiraf ederek, polise teslim oldu. B.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında herhangi bir soruşturma veya yakalama kararı çıkarılmayan Bolu 2’nci Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli astsubay B.P, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gidip FETÖ/PDY üyesi olduğunu belirterek teslim oldu.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olan B.P., Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.P., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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