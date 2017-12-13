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  3. 13 Aralık 2017 14:54

İTO Başkanı'nın ölümüne inceleme başlatıldı

Sağlık Bakanlığı, İTO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar'ın vefatının ardından gündeme gelen ihmal iddiaları üzerine inceleme başlattı.

İTO Başkanı'nın ölümüne inceleme başlatıldı
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Sağlık Bakanlığı, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı İbrahim Çağlar'ın ölümüne ilişkin ihmal iddiaları üzerine inceleme başlattı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, önceki gün evindeyken gece saat 01.00 sularında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Çağlar'a yapılan tıbbi müdahaleye ilişkin basında yer alan ihmal iddiaları üzerine açıklama yaptı.

İbrahim Çağlar'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyen Gümüş, "Neticede acil vakaların yönetimi kompleks bir olaydır. Sadece bir mide ağrısıyla gelen kişi kalp krizi geçiriyor olabilir, birçok semptomla beraber gelebilir. Bu bakımdan kamuoyunda ya da basında çıkan haberler dolayısıyla, söz konusu hastaneyle ilgili değerlendirme ve incelemeyi bugün itibarıyla yapıyoruz. Ekiplerimiz İstanbul'da." dedi.

Dosyalara ve yapılan tetkiklere bakılacak

Eyüp Gümüş, bir ihmalin söz konusu olup olmadığı sorusu üzerine ise "Bu söylemlerin değerlendirilmesi gerekiyor. Dosyasına bakılması lazım, hastanın hastaneye girişinden itibaren yapılan tetkiklerin ve taburcu oluncaya kadarki sürecin incelenmesi gerekiyor. O bakımdan biz dosyalara ve yapılan tetkiklere bakarak değerlendirmede bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Çağlar'ın cenazesi, dün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sahrayıcedid Aile Kabristanı'na defnedilmişti.

AA

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