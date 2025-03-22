İYİ Parti de vatandaşları Saraçhane'ye çağırdı

İYİ Parti, "Demokrasiye sahip çıkmak için bu akşam Saraçhane’deyiz! Hukukun üstünlüğü ve millet iradesi için iftardan sahura kadar sürecek demokrasi nöbetinde yerimizi alacağız" açıklaması yaptı.

İYİ Parti, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısına destek verdi ve bugün Saraçhane'de olacaklarını duyurdu.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Tüm İstanbul teşkilatlarımızı İYİ Parti bayraklarımızla en ön saflarda olmaya, adalet ve demokrasi için güçlü bir ses vermeye davet ediyoruz" denildi.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Demokrasiye sahip çıkmak için bu akşam Saraçhane’deyiz! Hukukun üstünlüğü ve millet iradesi için iftardan sahura kadar sürecek demokrasi nöbetinde yerimizi alacağız.

Tüm İstanbul teşkilatlarımızı İYİ Parti bayraklarımızla en ön saflarda olmaya, adalet ve demokrasi için güçlü bir ses vermeye davet ediyoruz!

Tarih: 22 Mart

Yer: Saraçhane"





