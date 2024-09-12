İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale partisinden istifa etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa ettiğini açıkladı.

31 Mart yerel seçimlerinde istenilen sonucun alınmaması üzerine Meral Akşener'in genel başkanlığı bırakması sonrası yaprak dökümünün yaşanmaya başladığı İYİ Parti'den bir istifa haberi daha geldi.

ÜMİT ÖZLALE DE "BURAYA KADAR" DEDİ

Partinin ağır toplarından Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, resmi hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Özlale'nin istifasıyla İYİ Parti'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 30'a geriledi. Partinin yerel yönetimlerinden de 6 ayda 100 binden fazla kişinin istifa ettiği öğrenildi.

"PARTİMDEN VE GÖREVLERİMDEN İSTİFA ETTİM"

Resmi sosyal medya hesabından kararını açıklayan Özlale, "Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum" ifadelerini kullandı.

İşte Özlale'nin o paylaşımı: