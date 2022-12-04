İYİ Parti Kongresi'nde tekmeler, yumruklar havalarda uçuştu

İYİ Parti Rize Merkez İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi'nde ortalık savaş alanına döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga salonun dışına kadar taştı.

İYİ Parti Rize Merkez İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gönül Er’in başkan seçildiği kongrede kürsüye çıkan diğer başkan adayı İsmail Keskin partililere seslendi. Bu sırada iki adayın tarafları arasında sözlü tartışma başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olaylarda partililer tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Sahnede ve salonda süren kavga koridorlara taştı. Bu sırada İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Özyanık partililere sakin olmaları çağrısında bulundu. Polisin araya girmesiyle kavga ve gerginlik sona erdi.