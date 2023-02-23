İYİ Parti sığınmacılar için Meclis görüşmesi istedi

İYİ Parti, önümüzdeki hafta ‘göçmen sorunun’ çözümü için Meclis’te genel görüşme talebinde bulunacaklarını açıkladı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, İYİ Parti Meclis Grubu'nun 'göçmen sorunu'nun çözümü için gelecek hafta Meclis'te genel görüşme talebinde bulunacağını açıkladı.

‘DEPREM FELAKETİ BU SORUNU HIZLI VE ETKİN ŞEKİLDE ÇÖZMEMİZ GEREKTİĞİNİ ORTAYA KOYDU’

Yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in grup toplantısı konuşmasını hatırlatan Zorlu, “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, dünkü grup konuşmasında sığınmacı sorununa ilişkin kapsamlı değerlendirmesini milletimizle paylaşmıştır. Zira yaşadığımız deprem felaketi ve sonrasında oluşan ağır tablo, afet yönetimi ve afet sonrası mücadelenin bir parçası olarak artık bu sorunu hızlı ve etkin şekilde çözmemiz gerektiğini ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

‘KAYGIMIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN İÇ HUZURU VE DEMOGRAFİK YAŞAM ALANINA YÖNELİK’

Kaygı ve çağrılarının Türkiye Cumhuriyeti’nin iç huzuru ve demografik yaşam alanına yönelik olduğunu belirten Zorlu, “Genel Başkanımızın nihai çözüm için TBMM’yi görüşmeye çağıracağını açıklaması üzerine TBMM Grubumuz önümüzdeki hafta Meclis’te genel görüşme talebinde bulunacaktır. Gelin artık milletimizin isteği ve iradesiyle hep birlikte halledelim. TBMM’yi bu konuda öncülüğe ve çözüme davet ediyoruz” dedi.

AKŞENER: ARTIK SIĞINMACI PROBLEMİNİ ÇÖZME VAKTİ GELMİŞTİR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni görüşmeye çağıracaklarını söylemiş ve “Artık sığınmacı problemini çözme vakti gelmiştir. Buradan iktidarı, başlayacak olan yeni inşa süreci kapsamında sığınmacıları ülkelerine geri göndermeye, bunun için de gerekli adımları atmaya ve diplomatik görüşmeleri derhal başlatmaya davet ediyorum. Milletimiz için, devletimiz için, ben bu görüşmeleri yapıp, bu sorunu çözmeye hazırım. Bizler hazırız " ifadelerini kullanmıştı.