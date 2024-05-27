İYİ Parti ve Anavatan Partisi liderleri görüştü
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'yi Genel Merkez'de ağırladı.
İYİ Parti Genel Merkezinde gerçekleşen görüşmeye, İYİ Parti'nin Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş, Medya Tanıtım Başkanı Selcan Taşçı Hamşıoğlu ve Sivil Toplum Kuruluşları İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan da katıldı.
Görüşmenin içeriği hakkında detaylı bir açıklama yapılmadı.
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