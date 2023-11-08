İzmir’de DHKP/C operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İzmir'de terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgüt içinde faaliyet gösterdikleri ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
DHA
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