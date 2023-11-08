  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İzmir’de DHKP/C operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İzmir’de DHKP/C operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İzmir’de DHKP/C operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Güncelleme:

İzmir'de terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgüt içinde faaliyet gösterdikleri ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

DHA

Etiketler dhkpc izmir gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni kentsel dönüşüm yasası Meclis'ten geçti
Banttan inen yerli otomobil TOGG sayısı açıklandı
Restoranda hesap ödemeyen kaymakama soruşturma
İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Volvo'nun bütçe dostu elektrikli SUV'u Türkiye'ye geliyor
Doğuştan çekici olan 3 burç! Her ortamda kendilerini belli ediyorlar
Engin Polat milyonlarca liralık para transferlerini böyle savundu
Marmara Denizi'nde korkutan deprem
Euclid Uzay Teleskobu'nun çektiği ilk uzay fotoğrafı geldi
İstanbul ve Ankara'nın en çok taşınan ilçeleri belli oldu