İzmir’de DHKP/C operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İzmir'de terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgüt içinde faaliyet gösterdikleri ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DHA