İznik Ultra Maratonu, 14-16 Nisan’da, İznik’te

Medeniyetlerin başkenti İznik’te 11. Buluşma... 11 ülkeden 1500 spor severin takip edeceğiz Türkiye’nin en büyük koşu festivali olan İznik Ultra Maratonu 11. Kez 14-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

3 gün boyunca sürecek İznik Ultra Maratonu ve Koşu Festivali, en uzun ve zor koşu yarışı olan 164 kilometrelik İznik Ultra 160K başlangıç işareti ile 14 Nisan saat 17:00’de 11. kez başlayacak.Türkiye’nin en büyük 5. gölü çevresindeki patika ve yollarda koşacak, İznik Gölü havzasının güzelliklerini keşfedecek yarışmacılar Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından geliyorlar.

2011 yılından bugüne Macera Akademisi - MCR Racesetter tarafından düzenlenen İznik Ultra Maratonu,TORHAN EVENT Basın sponsorluğunda, LIFE BUSINESS HOTELLER Grubu ve Grubun İznik oteli İZNİK LAKE LIFE Hotel başta olmak üzere yerel kurumların verdiği birçok destek ile devam ediyor. Sporcuları yarışlara çeken fikir; İznik Gölü’nün çevresini koşarak, kas gücüyle dönmek!

Üç gün süren festivalde 160, 47 ve 25 kilometrelik patika parkurları, 14km Çamdibi, 5K UNESCO Tarihi Kent Koşusu ve Çocuk Koşusu gerçekleştirilecek. İzleyicilerle birlikte 1.500 sporsever Bursa’ya, UNESCO Dünya Mirası Aday Listesi’nde bulunan ve 2.500 yıllık geçmişe sahip İznik’e gelecek. Misafirler, göl çevresindeki 21 köy ve mahallenin alkışları ve destekleriyle koşacak.





İznik Ultra yine Nisan ayında koşulacak

Pandemi döneminde Ağustos ve Mayıs aylarında yapılmak zorunda kalan organizasyon Nisan ayına geri dönüyor. Sürpriz bahar hava koşulları ile doğanın yeni uyandığı zamana denk gelen Nisan ayı, İznik patikalarını koşmak için yılın en güzel zamanı. Baharı İznik patikalarında karşılayan koşucular yol boyunca yeşilin yüz tonu ve çiçek açan meyve bahçeleri arasından geçecek.

Dağ Maratonu, Müşküle’den start alacak

İznik Dağ Maratonu yarışı bu yıl Müşküle’ye taşınıyor. Koşucuların her yıl içinden kısa bir mola ile geçtiği Müşküle köyü Nazım Hikmet Anma etkinlikleri ve Müşküle üzümü ile tanınıyor. 47 kilometrelik yarış Türkiye’nin zorlu dağ maratonlarından biri.

Yerel çiftçi ve tanıtıma destek

Köy kooperatifleri ve yerel üreticiler ile yıllardır iş birliği yapan İznik Ultra, geleneksel çini madalyalarını özel olarak yaptırır. Parkur, köyler, tarihi surlar ve yapılardan geçer. UNESCO Kültür Mirası Aday Listesinde bulunan İznik’in 2500 yıllık tarihinin içinden koşulur.Koşucular İznik’te benzersiz bir coğrafyada zorlu mücadele verip, hem kendi sınırlarını keşfediyor hem de hayallerinden birini gerçekleştirmiş oluyorlar. Ultra maraton için gelenler konaklama, yeme içme, yerel ürünler başta olmak üzere yerel ekonomiye önemli hareketlilik getirmekte. 3 gün içinde yerel işletme ve üreticilerin ek 100.000 Euro kadar girdi sağlaması bekleniyor.

Projeye destek veren kurum ve kuruluşlar:

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Macera Akademisi iş birliği ile düzenlenen İznik Ultra Maratonu, Bursa Valiliği, İznik Belediye Başkanlığı ve Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği desteği ile birlikle, Adım Adım, Eker Süt Ürünleri, Torhan Event , Life Business Hotels ve İznik Lake Life Hotel Nicaea Zeytinyağı, MixMey, Hayat Su, Actifoam, Petzl, Redbull, Polar, ve Plus Timing de destek veriyor.

İyilik İçin Koş! İznik Ultra Maratonu bu yıl da İyilik Peşinde Koşuyor!

İznik Ultra, iyiliğe de koşuyor. Bugüne kadar 320.000’e aşkın canlıya dokunan Adım Adım platformu ve gönüllü koşucuları, İznik Ultra Maratonu altında açılan beş ayrı STK projesi için İ İyilik Peşinde koşacaklar. Koşucular, Bursa Löder, Gönüllü Haraketi, Türk Eğitim Vakfı (TEV), Tohum Otizm Vakfı, İlgi Otizm derneklerinin kampanyalarının biri için farkındalık koşusu yapıp, projelerine kaynak ve destek sağlayacak.

Ultra maratonda, ultra dayanışma, ultra rekabet

Geçtiğimiz yılların kürsü sahipleri İznik Ultra’ya geri geliyor. 160K yarışında Salih Bulut, Özgür Sancak, Hilmi Güven ve Sergei Terentev rekabet ederken, Oğuzhan Emre Singer 47K’da rekor için koşacak. İznik’te çekişmeli bir rekabet, yeni parkur rekorlarının kırılması bekleniyor.

İznik Ultra Programı:

12 Nisan 2023 11.00 Basın Toplantısı ( İznik Lake Life Hotel )