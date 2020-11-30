Kabul edilirse ''Hava kirliliği''nden ilk ölüm olacak

15 Şubat 2013’te şiddetli astım kriziyle hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ella Adoo-Kissi-Debrah için emsal niteliğinde bir soruşturma başlatıldı.

OTUZDAN FAZLA KEZ KRİZ GEÇİRDİ

Üç yıl boyunca tekrarlayan ve otuzdan fazla kez kriz geçirerek hastaneye yatırılan 9 yaşındaki İngiliz kız için İngiliz mahkemeleri hava kirliliğinden hayatını kaybedip kaybetmediğine dair soruşturma başlattı.

İngiltere’nin başkenti Londra’nın işlek caddelerinden South Circular'a otuz metre mesafede yaşayan kız için 2014 yılında yapılan ilk çalışma sonrası, ölüm sebebi şiddetli astımın neden olduğu akut solunum yetmezliği olarak belirtilmişti.

GEÇTİĞİMİZ YIL SOLUNUM YETMEZLİĞİ KARARI İPTAL EDİLDİ

2018 yılına dair yayınlanan raporda ölüm sebebinde hava kirliliğine dair yeni kanıtlar bulunurken 2019 yılında şiddetli astımın neden olduğu akut solunum yetmezliği kararı iptal edildi.

Bunun üzerine 9 yaşındaki kızın ölümü üzerine soruşturma başlatılırken mahkeme heyeti, iki hafta sürecek olan bu ikinci araştırmanın sonrasında, Ella'nın maruz kaldığı hava kirliliği düzeylerini inceleyerek ölümüne neden olup olmadığını belirleyecek.

KARAR ALINIRSA BİR İLK OLACAK

Ölüm nedenini tespit etmek için görevlendirilen adli tıp görevlisi, eğer Ella’nın ölümüne hava kirliliğinin doğrudan etkisini saptarsa, bu karar bir ilk olacak ve hava kirliliği ilk kez ölüm sebebi olarak kayıtlara geçecek.

2018'de İngiliz hava kirliliği uzmanı Profesör Stephen Holgate, Ella'nın acil hastaneye yatışları ile kaydedilen nitrojen dioksit (NO2) ve en zararlı kirleticiler olan havadaki parçacıkların zirveleri arasında "çarpıcı bir bağlantı" olduğunu belirtmişti.