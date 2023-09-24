Kaçak imalathaneye baskın: Timsah, deve kuşu, yılan derileri...

İstanbul'da Kağıthane'de bulunan bir çanta imalathanesinde yapılan baskında kaçak yollarla ülkeye sokulmuş timsah, deve kuşu ve yılan derileri ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; şüpheli bir şahsın, Afrika ülkelerinden yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirttiği yabani hayvan derilerini imalathanesinde çanta ve cüzdan gibi aksesuarlara dönüştürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi aldı. Alınan bilgi kapsamında araştırmalara başlayan jandarma ekipleri, söz konusu yabani hayvan derilerinin Kağıthane’de bulunan bir imalathanede üretildiğini tespit etti.

YABANİ HAYVAN DERİLERİ

Operasyon için düğmeye basan ekipler, söz konusu imalathane ve depoya baskın düzenledi. Operasyonda; bin 514 adet timsah derisi, 159 adet deve kuşu derisi, 42 adet yılan derisi ve bu malzemelerden imal edilmiş 245 adet kadın çantası ile 190 adet cüzdan ele geçirildi.

Ele geçirilen yabani hayvan derileri, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne teslim edilirken, yakalanan şüpheli şahıs, ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.