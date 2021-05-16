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Kademeli normalleşme tepkisi: Olan küçük esnafa oldu

Kademeli normalleşme tepkisi: Olan küçük esnafa oldu

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ( AESOB ) Başkanı Adlıhan Dere, kademeli normalleşme genelgesine tepki gösterdi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, İçişleri Bakanlığınca bu sabah açıklanan tam kapanma sonrası normalleşme süreci için uygulanacak olan kuralların küçük esnafı olumsuz etkilediğini belirterek Türkiye geneline ‘Kapıma Kilit Vurma’ çağrısı yaptı.

"YÜKÜ ÇEKEN KÜÇÜK ESNAF OLDU"

Adlıhan Dere konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada : “Koronavirüs salgın süreci başladığından beri yükü çeken küçük esnafı oldu. Gücümüzün yettiği kadar konuştuk açıklamalar yaptık, sesimizi Ankara’ya duyurmaya çalıştık. 17 Mayıs pazartesi günü yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısının ardından yeni dönem uygulamaları açıklanacaktı. Esnaf adına umutlanmıştık. Ama, İçişleri Bakanlığımız, pazar sabahı bir açıklama yaparak, 1 Haziran’a kadar geçecek sürede uygulanacak olan kısıtlamaları açıkladı. Gördük ki olan yine küçük esnafa oldu. Biz üstümüze düşen görevi küçük esnaf olarak yaptığımızı düşünüyoruz. Şimdi yine de umutluyuz. 1 Haziran’dan itibaren geçen süreçte eğer esnaf adına iyileştirici, normale döndürücü kararlar alınmazsa, kapanmaz yaraların açılacağına inanıyoruz. Yöneticilerimizi, daha duyarlı olmaya çağırıyoruz.”

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Etiketler esnaf küçük esnaf tepki
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