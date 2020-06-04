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  3. 04 Haziran 2020 19:18

Kadıköy'de iş merkezinde yangın paniği

Kadıköy’de Bağdat Caddesi'nde bir iş merkezinde yangın paniği yaşandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Kadıköy'de iş merkezinde yangın paniği
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Kadıköy’de Bağdat Caddesi'nde bir iş merkezinde bulunan restoranın havalandırma bacasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Bağdat Caddesi'nde akşam saatlerinde bir iş merkezinde bulunan restoranın havalandırma bacasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sebebiyle mekanın havalandırma borusundan yoğun duman yayılırken, iş merkezinde bulunanlar kendini dışarı attı. Olayı panikle izleyen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, yangını kısa sürede kontrol altına alarak dumanı tahliye etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

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