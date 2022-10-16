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  3. Kafede ortalık karıştı: Bacak bacak üstüne atıp kavgayı izleyen adam gündem oldu

Kafede ortalık karıştı: Bacak bacak üstüne atıp kavgayı izleyen adam gündem oldu

Gaziantep'te bulunan bir kafede müşteriler birbirine girerken tepkisiz kalıp kavgayı izleyen şahıs sosyal medyada gündem oldu.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan kafede kavga çıktı. Henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada müşteriler masa ve sandalyelerle birbirine girdi.

MASA VE SANDALYELER HAVADU UÇUŞTU
Çalışanlar müşterileri şubeden çıkarmaya çalışırken kavga eden iki grup birbirine sandalyeleri fırlatmaya devam etti.

BACAK BACAK ÜSTÜNE ATIP İZLEDİ
O esnada cam kenarında oturan bir kişinin bacak bacak üstüne atarak kavgayı izlemeye devam etmesi dikkat çekti.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

Etiketler masa sandalye kavga
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