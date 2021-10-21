Kaldırıma park eden aracın camına astığı not şaşırttı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir vatandaş, kaldırıma park eden aracın camına ''Değerli öküz, aracını düzgün yere park et'' yazısını astı.

İnegöl ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde, kimliği belirsiz otomobil sürücüsü, aracını yasak olmasına rağmen kaldırımın üzerine park etti.

NOTU GÖRENLER ŞAŞIRDI

Kaldırımdan geçen yayalardan biri ise tepki olarak kağıt üzerine "Değerli öküz, aracını düzgün yere park et" yazarak otomobilin camına astı. Yazıyı görenler şaşkınlık yaşarken, notu kimin yazdığı merak konusu oldu.

DHA