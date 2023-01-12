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Kapıkule'de, 10,5 kilo kokain ve 31,5 kilo ecstasy ele geçirildi

Kapıkule'de, 10,5 kilo kokain ve 31,5 kilo ecstasy ele geçirildi
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Bulgaristan’dan gelen boş bir tırda yapılan incelemeler sonucunda 10,5 kilo kokain ve 31,5 kilo ecstasy bulundu.

Kapıkule Sınır Kapısı’nda, Bulgaristan’dan gelen bir tır kontrollere takıldı. Boş olarak gümrük sahasına getirilen ve tescil işlemleri tamamlanan tır, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından şüpheli bulundu.

Tır, X-ray taramasına sevk edildi.

Şoför, araçtan indirdiği poşetleri çöp kutusuna bıraktı
DHA’nın haberine göre; eş zamanlı olarak CCTV kamera sisteminden sahayı kontrol eden Gümrük Muhafaza ekipleri, şüpheli durum olduğunu fark etti.

Görüntülerden yapılan incelemede, X-ray taramasına girmek için sırada bekleyen şoförün, araçtan poşetler indirip tuvaletin çöp kutusuna bıraktığı tespit edildi.

Ekiplerden şüpheli araca seri müdahale
Şoförün şüpheli hareketleri üzerine ekiplerce araca seri olarak müdahalede bulunuldu.

Araçtaki arama ve poşetlerin bırakıldığı yerde yapılan incelemeler sonucu paketler halinde 10,5 kilo kokain ve 31,5 kilo ecstasy ele geçirildi.

Etiketler boş tır tır inceleme kokain
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