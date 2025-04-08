Kara para aklamadan yargılanan Engin Polat'tan şaşırtan talep

Kara para aklama suçundan 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Engin Polat, ''Onlarca şubemiz kapandı, insanlar batıyor. Binlerce kişi işsiz kaldı. Bu vebal çok ağır. Kayyum müessesesinin şirketlerimden kalkmasını talep ediyorum'' dedi. Mahkeme, bu talebi reddererek duruşmayı 9 Temmuz'a erteledi.

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 40 yıla kadar hapsi istenen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mahkeme hakimi, duruşmada, bu celse dinlenilmesi gereken gizli tanığın Bakırköy Adliyesi'nde dinlenilmesi için yazılan müzekkerenin UYAP'a yüklendiğini, bu nedenle gizli tanığın kimliğinin ifşa edilmesi tehlikesi olduğunu belirterek bu celse dinlenilmeyeceğini belirtti.

"Yapamadığı illegal tüm işleri bana gönderiyordu"

Duruşmada tanık olarak dinlenen A.Y., "M.Ö.'yü ikimizde aynı işi yaptığımız için tanıyorum. Kendi yapamadığı illegal tüm işleri bana gönderiyordu. Sosyal medya hesabı kapatma gibi işlemleri gönderiyordu. Dilan Polat'ın anlaşamadığı N.G.'nin hesabını 5 bin lira karşılığında kapatmamızı istedi. Bahis konusunda, Y.S.A. ile beş gün görüşen kendisi. Mail-order bana ait, illegal para başta benim şirketime geçiyor. Tüm şirketle üzerine kuruldu. Y.S.A. sadece reklamcı. 2016 yılında M.Ö. Ankara'da tamirciydi, bu kadar para bir anda nasıl geldi. Piyasada birçok insan bunu biliyor. Benim hard-diskimde her şey var. Bahisçiler, görüştüğü herkes var bunları vereceğim. M.Ö., benden yazılı program istedi, ben yapmadım. Kimin hangi işi yaptığını herkes biliyor" ifadelerini kullandı.



Sanık Ö. ise tanığın tüm beyanlarını reddetti. Tanık beyanları üzerine söz verilen sanık S.P., "Bu kadar kişiyi bu insan mağdur ediyorsa bu kadar insan kendisinden şikayetçi olacak. Bu iftirayı atıyorsa avukatlara söyleyeceğim dava açılacak" şeklinde konuştu.

"Binlerce kişi işsiz kaldı"

Sanık Engin Polat ise, "Onlarca şubemiz kapandı, insanlar batıyor. Binlerce kişi işsiz kaldı. Bu vebal çok ağır. Kayyum müessesesinin şirketlerimden kalkmasını talep ediyorum" dedi. Bu talebi reddeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve gizli tanığın dinlenmesi için duruşmayı 9 Temmuz 2025 tarihine erteledi.

İHA