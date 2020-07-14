Kararsizin.org sitesi ile belediyelerde dijital demokrasi devrimi başlıyor

Her seçim öncesi tüm belediye başkan adayları aynı sözü verir:

“ Belediyeyi sizinle birlikte yöneteceğim “

Gel gör ki, kim kazanırsa kazansın, hiç bir belediye başkanı bu sözü tam olarak yerine getirmez ya da getiremez. Kimi süper egoya sahip olduğu için belediyeyi kendi kafasına göre yönetir. Kimi de, haklı olarak, “ Yahu yüzbinlerce insanın her konuda fikrini nasıl öğreneyim ? “ diye dert yanar.

En iyi niyetli başkan bile ya ara sıra anket yaparak vatandaşın nabzını tutmaya çalışır ya da sokağa çıkıp az sayıda vatandaşla sohbet ederek halkın teleplerini ve görüşlerini anlamaya çalışır. Fakat, her iki yöntemde de başkanlar amacına çok az ulaşır.

Ancak internet teknolojisini kullanan “ kararsizin.org ” sitesi sayesinde, artık başkanların halka verdiği “ Birlikte Yöneteceğiz “ sözünü hayata geçirmeleri için önünde hiçbir engelleri kalmadı.

kararsizin.org sitesi sayesinde, belediyeler, vatandaşın her konudaki görüşünü, 24 saat internet üzerinden anında öğrenecek. Üstelik, bunu, vatandaşın oturduğu mahalle, cinsiyeti, yaşı gibi tüm kategorilerde ayrı ayrı görebilecek. Yani ellerinde vatandaşa doğru hizmeti götürmek ve onların memnuniyetini ölçmek için müthiş bir data birikimi olacak.

Eğer bu uygulama ilginizi çektiyse, kararsizin.org sitesinin nasıl çalıştığını daha ayrıntılı anlamak için lütfen hemen TIKLAYIN

Yok eğer, “ Tamam, ben bu işi anladım, beni daha fazla uğraştırma. Beni hemen çalışır vaziyette olan örnek siteye yönlendir ki, sistemin somut halini göreyim. “ diyorsanız, lütfen hemen TIKLAYIN

kararsizin.org sitesiyle, yerel yönetimlerde artık gerçek dijital demokrasi dönemi başlıyor..

Arık belediyelerde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…