Karda donmak üzere olan 3 kişi kurtarıldı

Kars’ta etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle donmak üzere olan 3 kişi ekipkerce kurtarıldı.

Kars’ın Susuz ilçesinde kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Susuz’dan Yaylacık köyüne araçlarıyla gitmekte olan 3 kişi, araçlarının kayarak kara saplanmasıyla birlikte araçlarında mahsur kaldı.

Araçlarının kara saplandığını ve donmak üzere olduklarını 112’ye bildiren vatandaşlar için AFAD ve UMKE ekipleri seferber oldu. Bölgeye sevk edilen AFAD ve UMKE ekipleri, araçta mahsur kalan 1’i kadın 3 kişiyi kurtararak araca taşıdı.

Donmak üzere olan vatandaşlar son anda kurtarılırken, AFAD ve UMKE ekipleri kara saplanan aracı da çekerek saplandığı yerden çıkardı. İlk tedavileri olay yerinde yapılan vatandaşlarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kars’ın Susuz ilçesinde kar ve tipinin halen etkili olduğu öğrenildi.