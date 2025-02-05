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Kartalkaya'daki yangın sonrası, otel sahibinin eşine de yurt dışına çıkış yasağı

Kartalkaya'daki yangın sonrası, otel sahibinin eşine de yurt dışına çıkış yasağı
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya'da çıkan yangında 78 canımızı yitirdiğimiz Grand Kartal'in sahibinin eşine de adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam kişi sayısı 30'a yükseldi.

19 kişinin tutuklandığı, 8 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığı ve 1 kişinin ise normal serbest bırakıldığı soruşturma çerçevesinde, 2 kişinin jandarmada işlemleri sürüyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan H.E.'ün eşi ve aynı zamanda Grand Kartal A.Ş. hissedarı olan E.E. hakkında adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Kızlarıyla birlikte tutuklama talep edilmişti

Öte yandan Kartalkaya’da yaşanan otel faciasında hayatını kaybeden bir aile avukatları aracılığyla otelin yönetim kurulunda yetkili otel sahibi H.E.’ün eşi ve kızları için tutuklama talebinde bulunmuştu.

Ailenin avukatı, otel sahibi ve ailesinin mal varlıklarına da tedbir konulması gerektiğini belirterek "Bu durum göz ardı edilirse ileride eşi ve kızlarını yurtdışında zevki sefa içinde yaşarken görmemize neden olabilir. Bu toplum vicdanını bir kere daha yaralar" ifadelerini kullanmıştı.

İHA

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