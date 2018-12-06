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  2. Güncel
  3. 06 Aralık 2018 16:22

Kayıp diye aranıyordu... Böyle bulundu !

Malatya'da dün kaybolan ve yakınları tarafından aranan kadın su kuyusundan kurtarıldı.

Kayıp diye aranıyordu... Böyle bulundu !
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dün kaybolan ve yakınları tarafından aranan Feride Başyurt (53), düştüğü su kuyusunda yaralı halde bulundu.

Gülkaynak Mahallesi'nde oturan Feride Başyurt, dün öğle saatlerinde ayrıldığı evine dönmedi. Yakınları,arama çalışmalarından sonuç alamayınca kadının bulunması için jandarmadan yardım istedi.

Jandarma ekipleri de başlattığı arama çalışmasında, kadını 10 metre derinliğindeki kuyuda yaralı halde buldu. Kuyudan çıkarılan ve yolda yürürken dengesini kaybederek düştüğünü anlatan kadın, tedavi için ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

DHA

malatya , su kuyusu
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