Kayyım Twitter'dan Kürtçeyi kaldırdı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in kayyım atandığı Van Büyükşehir Belediyesi resmi Twitter hesabından Kürtçe kaldırıldı. Belediyenin Twitter hesabında yer alan ‘Şaredariya Bajara Mezin a Wânê’ yazısı kaldırılırken, yalnızca Van Büyükşehir Belediyesi yazısı kaldı.

Ayrıca belediyenin Twitter hesabından daha önce Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve eş başkanlar Bedia Özgökçe Ertan ile Mustafa Avcı takipten çıkarıldı. Belediye’nin hesabından Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu ve Van Valiliği takip edilmeye başlandı.