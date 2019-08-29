''Kayyum ve darbe'' sözcüklerine yasak geldi !

Antalya ve Diyarbakır'da, HDP’nin 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yapmak istediği eylemde, içerisinde “kayyum”, "darbe", "doğa talanı" gibi sözcükler olan slogan, afiş, pankart ve dövizler yasaklandı.

İleri Haber'den Tugay Candan'ın haberine göre, Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yapılacak eylem için Muratpaşa Kaymakamlığı’na başvuruda bulundu. HDP Antalya İl Örgütü adına yapılan başvuru, Kaymakamlık tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne soruldu.

Emniyet’ten verilen yanıtta ise eylemin yapılmasında bir sakınca görülmediği ancak “Kayyuma hayır, barışı ve demokrasiyi birlikte savunacağız”, “Savaşa, kayyuma, doğa talanına karşı birlikte kazanacağız”, “Kayyuma, darbeye hayır yaşasın halk halkların kardeşliği”, “Kayyuma, darbeye hayır yaşasın hak, hukuk, adalet mücadelemiz” ve benzer içerikli afiş, pankart, dövizlerin veya aynı anlama gelebilecek olan sloganların eylem öncesi ve esnasında etkinlik alanında yasak olduğu belirtildi.

Yasak gerekçesi ise şu şekilde açıklandı:

“Toplumun farklı görüşe mensup kısmının tepkisine yol açabileceği ve karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelmesine neden olabileceği bunun da ilimiz genelinde tesis edilen huzur ve güven iklimini bozabileceği değerlendirildiği…”

'FAŞİZM' YASAK DEĞİL

Diyarbakır'da da HDP ve sivil toplum örgütlerinin yapmak istediği 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingine valilikten izin çıktı.

Miting Tertip Komitesi Sözcüsü Ramazan Karakaya, içinde 'kayyım' ve 'saray' ifadelerinin geçtiği sloganlarla beraber, 'barış tecrit edilemez' sloganının yasaklandığını söyledi. Polisin 'faşizm' kelimesinin de yasaklamak istediğini belirten Karakaya, yapılan yoğun tartışma sonucu ‘faşizm’ ifadesine yasak gelmediğini aktardı.