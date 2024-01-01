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Kedi ve köpek sahipleri dikkat! Yeni dönem başladı

Kedi ve köpek sahipleri dikkat! Yeni dönem başladı
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Yeni yılla birlikte kedi ve köpekler için QR kod dönemi yeni yıl ile birlikte başladı. Artk kuduz testleri QR kodla anında görülebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yolcu beraberinde yurt dışına götürülecek kedi/köpekler için istenen kuduz testlerinin kısa zamanda sonuçlanması ve doğrulamanın QR koduyla yapılabilmesi için yeni bir sistem geliştirdi. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren kullanıma açılan sistem ile kuduz antikor titre testi sonuç raporları için QR koduyla anlık ve hızlı bir şekilde doğrulama yapılabilecek.

ÖNCEDEN 1.5 AY SÜRÜYORDU

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurt dışına yolcu beraberinde götürülen kedi ve köpekler için istenen kuduz antikor titre testi için önceki yıllarda fiziksel evrakla yapılan protokol girişi, analiz sonuçlandırma ve rapor yayınlanması gibi iş ve işlemler, 2 Ekim 2023 tarihinden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Veteriner Laboratuvar Bilgi Sistemi (VELBİS) üzerinden yapılabiliyor.

Bu uygulamanın başlamasıyla daha önce ortalama 6 hafta süren analiz sonuçlandırma süreci, önemli ölçüde kısaltıldı. Bakanlık, vatandaşların bu konudaki iş ve işlemlerinin daha da çabuklaştırılması amacıyla sonuç raporunun elektronik ortamda doğrulanması (QR Kod) çalışmalarını da tamamladı.

QR KOD DÖNEMİ

Kuduz antikor titre testi sonuç raporlarının QR koduyla doğrulanabilmesine olanak tanıyacak sistem, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren kullanıma açıldı. Böylelikle yurt dışına yolcu beraberinde götürülecek kedi/köpeklerin kuduz testi sonuç raporları anlık ve hızlı olarak doğrulanabilecek.

DHA

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