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Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu Twitter'da ilk paylaşımını yaptı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu Twitter'da ilk paylaşımını yaptı
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medya Twitter hesabından ilk paylaşımını yaptı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medya ağı Twitter’dan ilk paylaşımını yaptı. Selvi Kılıçdaroğlu eşi ile kendisinin bir miting fotoğrafına yer verdi.

"KEMAL BEY VE BEN"

Selvi Kılıçdaroğlu miting kürsüsünde eşi Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğrafını paylaştığı Twitter mesajında, "Kemal Bey ve ben… Son zamanlarda en çok sevdiğim fotoğraflarımızdan biri" ifadelerini kullandı. Mesajda mitingte Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile selfi yaptığı görüntü paylaşıldı.

Etiketler Selvi Kılıçdaroğlu twitter sosyal medya
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