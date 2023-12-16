  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kendisine ters baktı diyerek kafasına ateş etti!

Kendisine ters baktı diyerek kafasına ateş etti!

Kendisine ters baktı diyerek kafasına ateş etti!
Güncelleme:

İzmir Bornova ilçesinde bir bar önünde kendisine ters bakan genci başından vurarak öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Bornova eğlence mekanından çıkan Y.Y. ile H.C.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından H.C.A., tabancayla Y.Y.'nin başına ateş etti. Y.Y., kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

TERS BAKTIĞI İÇİN...

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Olayın ardından kayıplara karışan H.C.A., Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kısa sürede suç aleti tabancayla birlikte Buca ilçesindeki evinde kıskıvrak yakalandı. H.C.A.'nın alkol etkisiyle eğlence mekanı çıkışında Y.Y.'nin kendisine bakması sonucu çıktığı ileri sürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaralı Y.Y.'nin ise durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Etiketler ters ters bakma ateş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TCMB Başkanı Erkan'ın ''İstanbul'da ev bulamadık'' dedi yorumlar çığ oldu TCMB Başkanı Erkan'ın ''İstanbul'da ev bulamadık'' dedi yorumlar çığ oldu 1 Milyon TL'nin altında 2 yeni SUV daha Türkiye'de 1 Milyon TL'nin altında 2 yeni SUV daha Türkiye'de Alkol satışları için yeni düzenleme! Takip başladı Alkol satışları için yeni düzenleme! Takip başladı İYİ Parti'de şimdi de ''kaset'' krizi: 3 suç duyurusu birden! İYİ Parti'de şimdi de ''kaset'' krizi: 3 suç duyurusu birden! Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? Halil Umut Meler'den yeni açıklama Halil Umut Meler'den yeni açıklama Erdoğan'ın üstünü çizdiği 6 belediye başkanı belli oldu Erdoğan'ın üstünü çizdiği 6 belediye başkanı belli oldu 2024 yılı zamlı MTV, pasaport, vergi ve cezalar belli oldu 2024 yılı zamlı MTV, pasaport, vergi ve cezalar belli oldu Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'un burnunun dibi bembeyaz! Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'un burnunun dibi bembeyaz! Otobüs şoförü kadın yolcuyu tartaklayarak araçtan attı Otobüs şoförü kadın yolcuyu tartaklayarak araçtan attı