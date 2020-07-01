KHK ile ihraç edilmişti, bugün vefat etti

Uzun süredir hem KHK’lıların hakları için hem de kanser ile mücadele eden Prof. Dr. Haluk Savaş, yaşam mücadelesini kaybetti.

Prof. Dr. Haluk Savaş, Gaziantep Üniversitesi’nde öğretim görevlisiyken 15 Temmuz’un ardından 2016 yılında KHK’yle ihraç edildi. Daha sonra cezaevine giren Savaş’a burada kanser teşhisi konuldu. Ameliyat olan Haluk Savaş, daha sonra yurt dışında tedavi edilmek istendi ancak ülkeden çıkışına izin verilmedi. Kamuoyunda tepki çekilen uygulamanın ardından Savaş adına kampanyalar başlatıldı. Bunun üzerine Savaş’ın yurt dışına çıkışına izin verildi.

Savaş aynı zamanda KHK’lıların mağduriyetlerini anlatan KHK TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütüyordu.

‘MELEK KALPLİ EŞİMİ KAYBETTİM’

Doç. Dr. Esen Savaş, eşinin vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Esen Savaş mesajında, “Elim birine değsin, Isıtayım üşüdüyse. Boşa gitmesin son sıcaklığım’ zihniyeti ile yaşamış, herkese iyilik yapmaya çalışan, melek kalpli eşimi kaybettim” ifadelerini kullandı.