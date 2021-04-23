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Kılıçdaroğlu: ''TBMM'nin yetkileri kısıtlanmış durumdadır''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında "TBMM, üzülerek ifade etmeliyim ki, bugün yetkileri kısıtlanmış durumdadır. Bizim görevimiz, yetkisini milletten alan ve millete hesap vermeyi onurlu bir görev sayan Meclis’imizi, yeniden ayağa kaldırmaktır" dedi.

Meclis'in üzerinde 'Demokrasinin Güneşi' açacağını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun mesajı şu şekilde:

“Bugün, hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete devredildiği gündür. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının savaş meydanlarında kazandığı zaferlerin ardından TBMM, ‘Millet Egemenliğinin Tecelligahı’ olmuştur.

Çetin mücadeleler sonucu inşa edilen TBMM, üzülerek ifade etmeliyim ki, bugün yetkileri kısıtlanmış durumdadır. Bizim görevimiz, yetkisini milletten alan ve millete hesap vermeyi onurlu bir görev sayan Meclis’imizi, yeniden ayağa kaldırmaktır. Dostlarımızla birlikte kuracağımız iktidarımızda, tüm adımlarımızı bu hedef doğrultusunda atacağımızdan herkes emin olmalıdır.

Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında tüm vesayetler kaldırılacak, Meclis’in üzerinde ‘Demokrasinin Güneşi’ açacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bağımsızlığı temsil ettiği kadar, o bağımsızlığın kimlere emanet edildiğini de işaret eder. Evlatlarımız, güzel Cumhuriyetimizi, çağdaş uygarlıkların da ötesine taşıyacaktır."

 

Etiketler Mesaj açıklama 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kemal Kılıçdaroğlu
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