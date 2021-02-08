Kılıçdaroğlu'ndan boykot kararı: ''Yemin törenine katılmayacak''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen İrfan Fidan’ın yarınki yemin törenine katılmama kararı aldı.

Yeni AYM üyesi İrfan Fidan için yarın (9 Şubat’ta) AYM’de yemin töreni düzenlenecek. Tören için AYM Başkanı Zühtü Arslan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne giderek Erdoğan’a davetiye sunmuştu. AYM, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na da tören için davetiye göndermişti.

Birgün gazetesinden Alican Uludağ'ın haberine göre, Kemal Kılıçdaroğlu, İrfan Fidan’ın yemin törenine katılmama kararı aldı. Bu kararda, İrfan Fidan’ın yürüttüğü soruşturmalar, Yargıtay’da 4 günlük üyeyken ve henüz tek bir dosyanın kapağını dahi açmadan teamüllere aykırı şekilde aday olmasının etkili olduğu öğrenildi.

Öte yandan yarın saat 11:30’da yapılacak töreni yalnızca TRT ve ajans muhabirleri takip edebilecek.

NE OLMUŞTU?

İrfan Fidan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaparken HSK tarafından 27 Kasım 2020’de Yargıtay üyeliğine atanmıştı. Bu süreçte Yargıtay, 1 Aralık’ta AYM üyeliği için yapacağı seçimi Fidan’ın aday olabilmesi için 17 Aralık’a ertelemişti. Bu sayede Yargıtay üyelerine kulis yapma imkanına kavuşan Fidan, yapılan seçim sonucunda 107 oyla en çok oyu alan isim olmuştu. Fidan’ın arasında bulunduğu 3 adayın adı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne göndermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da İrfan Fidan’ı AYM üyeliğine atamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Libya’daki MİT şehidi haberi nedeniyle gazeteciler aleyhinde hazırlanan iddianame nedeniyle Fidan’ı intihal yapmakla suçlamıştı. Kılıçdaroğlu, “Arkasında kirli ilişkiler var ama 107 üyenin oyunu alıyorlar. Saray’dan alınan talimatlarla. Bilgi hırsızlığı yapan bir insanın Anayasa Mahkemesi’nde ne işi var. Anayasa Mahkemesi gibi Yargıtay gibi bir yere üye atıyorsanız, atadığınız kişinin hukuku yüceltmesi lazım” demişti.