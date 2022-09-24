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Kılıçdaroğlu'ndan eşiyle dikkat çeken paylaşım

Kılıçdaroğlu'ndan eşiyle dikkat çeken paylaşım

CHP lideri Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte sahilde yürüyüş yaptığı fotoğrafı paylaşarak "Dünyamıza yeniden renk geliyor. O kaleleri yıkamazlar. İyileşeceğiz dostlar" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile olan bir fotoğraf paylaştı.

Sahilde yürüyüş yaptıkları anı paylaşan Kılıçdaroğlu, fotoğrafa "Küçük bir gülümseme bile artık bir olay. Ülkede sevgisizlik virüsü yayılıyor. Ama işte hepimizin kaleleri var. Oraya kimse ulaşamıyor. Orada bekleyenler hayatın o kadar da kötü olmadığını gösteriyor. Ve dünyamıza yeniden renk geliyor. O kaleleri yıkamazlar. İyileşeceğiz dostlar" notunu düştü.

 

Etiketler kemal kılıçdaroğlu kılıçdaroğlu selvi kılıçdaroğlu iyileşeceğiz paylaşım
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