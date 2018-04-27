''Kim Milyoner Olmak İster''de bir ilk !

ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne, yarışmacının kız arkadaşına ettiği evlilik teklifi damgasını vurdu.

'Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı 1.000 TL'lik ödülle stüdyodan ayrılmadan önce kız arkadaşını sahneye davet etti.



İlk başta ne olduğunu anlayamayan genç kız, erkek arkadaşından gelen evlilik teklifiyle büyük şaşkınlık yaşadı. 'Sınırsız saniye' tanıyan yarışmacının teklifini kız arkadaşı hemen kabul etti.

"SON KARARIN MI?"



Sunucu Murat Yıldırım'ın "Son kararın mı?" sorusu, stüdyoda ve ekranları başındaki izleyicileri güldürdü.