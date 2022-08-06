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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: Yaptığı işi ağzından kaçırdı, Özdağ'dan tepki gecikmedi

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: Yaptığı işi ağzından kaçırdı, Özdağ'dan tepki gecikmedi

Kim Miyoner Olmak İster programına katılan bir yarışmacı, kendini tanıtırken yabancılara oturum ve vatandaşlık alma konusunda hizmet verdiğini ağzından kaçırınca olanlar oldu.

ATV'de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster? isimli bilgi yarışmasında ilginç anlar yaşandı. Programa katılan 32 yaşındaki bir yarışmacı, kendini tanıtırken 10 yıldır sigortacılık yaptığını ve yaklaşık 7 yıldır da yabancılara danışmanlık hizmeti verdiğini söyledi.

 OTURMA İZNİ HİZMETİ VERDİĞİNİ AĞZINDAN KAÇIRDI
İmirzalıoğlu'nun "Sigorta üzerine mi danışmanlık yapıyorsunuz?" sorusu üzerine yarışmacı, "Hem sigorta üzerine hem de yabancıların Türkiye'de oturma izni alma..." diyerek sözlerine devam etti. Ancak yaptığı gafın "Bu gitti" diyerek farkına varan yarışmacı, daha sonra panikleyerek konuyu değiştirdi.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN TEPKİ GECİKMEDİ
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından söz konusu videoyu paylaşarak, "Yaptığı şeyin utanç verici olduğunu biliyor." notuyla paylaştı.

Etiketler kim milyoner damga ümit özdağ yabancılar
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