Kimliklerde e-İmza dönemi bir ay içinde başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, e-imzaların, kimlik kartına yüklenmeye bir ay içinde başlanacağını duyurdu.

Çipli kimliklere e-imzalar da entegre oluyor. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin sunumunda duyurdu.

"VATANDAŞLARIMIZA YEPYENİ BİR KOLAYLIK SUNACAĞIZ"

Bakanı Soylu, açıklamasında "Önemli bir yeniliğin de haberini vermek isterim. Kimlik kartına e-İmza'nın yüklemesine bir ay içinde başlıyoruz. e-İmza ile de vatandaşlarımıza yepyeni bir kolaylık sunacağız." ifadelerini kullandı.

KİMLİK KAYBOLURSA E-İMZA İPTAL OLACAK

E-imza'nın çipli kimlik kartlarına yüklenmesi ile bürokrasi azaltılacak. İş yeri açmak için gereken belgelerden biri daha eksilmiş olacak. Bu düzenlemeyle e-mühür uygulamasına da geçilmiş olacak.

Elektronik imza ile dava takibi ve sicil işlemleri yapılabilecek. Vergi borçları sorgulanacak, gümrük işlemleri takip edilebilecek. Kimlik kartlarının kaybolması halinde e-imza da geçerliliğini yitirecek. Yeni kimlik kartı çıkarıldıktan sonra elektronik imza tekrar sisteme tanımlanacak.

E-İMZA NEDİR?

Hayatı kolaylaştıran çözümlerden biri olan elektronik imza (e-imza), ıslak imza ile aynı amaca hizmet eden, tek farkı fiziki ortamda değil elektronik ortamda oluşturulan bir imza çeşididir. e-İmza, ıslak imza gibi tek şekle sahip olmak yerine belirli karakterlerden, harflerden ya da sembollerden oluşan ve imzalayan tarafın kimliği ile örtüşen bir veridir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Elektronik imza başvuruları 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren e-Devlet kapısı hizmetleri üzerinden yapılabilecek. Ayrıca TC kimlik kartları, elektronik imza atabilmek için kullanılabilecek.

E-İMZA NERELERDE KULLANILIR?

e-Fatura programı / e-Arşiv fatura programı ve e-smm programı uygulamalarında

Toplu şekilde imza atmanız gereken durumlar

Elektronik arşiv imzalamanız gerektiği durumlar

Kurumlar arası iletişim için ihtiyaç duyulan zamanlar

Kurum içi uygulamalarda ihtiyaç duyulması halinde

Bayilerle iletişim sırasında sipariş sürecinde

Personel ile ilgili zin, performans, fazla mesai, masraf onayı formları gibi onay gerektiren kurumsal işlemler

Personel hizmet sözleşmesi ve diğer sözleşmelerde

Ortaklar Kurulu, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu gibi idari kararların imzalanması gereken haller

Banka talimatı gönderimi

Dış ticaret ve gümrük işleri sırasında

Merkezi Kayıt kuruluşu e-Şirket uygulaması işlemleri

e-Devlet uygulama kullanımı

Kayıtlı Elektronik Posta sistemi kullanımı

EKAP, Sanayi Bakanlığı, UYAP gibi e-imza kullanımını zorunlu tutan kamu projeleri

MERSİS projesine bağlı ticari sicil işlemleri sırasında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası bünyesinde

Islak imzanın gerekli kılındığı diğer alanlar