Kırıkkale Valisi'nden büyük tepki !

Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, son günlerde sosyal medya üzerinden Kırıkkalelileri kızdıran, kendisinin de fotomontajlı fotoğrafını paylaşan sahte hesaplara tepki gösterdi.



Söz konusu paylaşımlar hakkında Vali Haktankaçmaz, “Kırıkkalelilerin çeyreği kadar cesareti ve mertliği olmadığı için sahte bir twitter hesabı kullanılarak son birkaç gündür Kırıkkaleli hemşehrilerimiz hakkında çirkin ifadeler kullanılmıştır. Provokasyon amaçlı söz konusu twitter hesabını yöneten bu kişi veya kişiler ahlaksızlıklarını daha ileri götürüp şahsımla sahur sohbeti yaptıkları yalanıyla montaj bir fotoğraf da paylaşmışlardır.

Yakın geçmişte de milli ve manevi hassasiyeti yüksek birkaç ilimize yönelik provokasyon amaçlı benze paylaşımlar yapmış olan söz konusu sahte hesapla ilgili yasal süreçler başlatılmıştır” dedi.

MONTAJ FOTOĞRAF TEPKİSİ

Vali Haktankaçmaz, twitter hesabından paylaştığı mesajda da "Kırıkkalelilerin tırnağı olamayacak bir mahluk benimle sahur sohbeti yaptığı yalanıyla Makamda hediye verirken montaj bir foto yayınlamış. Amacı belli bu kişiliksiz mahlukla ilgili yasal süreçler başlatılmıştır" dedi.