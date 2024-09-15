  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 2 kişi yaralandı
Güncelleme:

Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampolde devrildi.

Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki Yukarımahmutlar köyü yakınlarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ankara istikametine seyreden T.T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampolde devrildi. Hurdaya dönen aracın sürücüsü T.T. ile yolcu O.T. ve Y.T. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince alınan yol güvenliğinin ardından otomobil, çekiciyle otomobilden kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İHA

Etiketler Kırıkkale Kırıkkale Kaza Kırıkkale takla atan araç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Süper Kanlı Ay için geri sayım başladı: Süper Kanlı Ay ne zaman? Süper Kanlı Ay için geri sayım başladı: Süper Kanlı Ay ne zaman? Barıştıkları gündeme gelmişti: Icardi ile Wanda Nara sarmaş dolaş görüntülendi Barıştıkları gündeme gelmişti: Icardi ile Wanda Nara sarmaş dolaş görüntülendi Sakarya'da fabrikada patlama: 21 yaralı Sakarya'da fabrikada patlama: 21 yaralı Emlak ilanlarında yeni dönem: Sadece yetkili satıcılar ilan verebilecek Emlak ilanlarında yeni dönem: Sadece yetkili satıcılar ilan verebilecek Borsa yatırımcılarını edişlendiren olay: Neredeyse yarı yarıya düştü Borsa yatırımcılarını edişlendiren olay: Neredeyse yarı yarıya düştü Görme engelli vatandaşların telefonunu çalan hırsızdan pişkin savunma Görme engelli vatandaşların telefonunu çalan hırsızdan pişkin savunma Erdoğan'dan ''Narin'' açıklaması: Kimileri cenaze üzerinden siyaset yapıyor Erdoğan'dan ''Narin'' açıklaması: Kimileri cenaze üzerinden siyaset yapıyor Ev sahibi kiracı uyuşmazlığında yok artık dedirten olay: Ev sahibinin cinsel organını kesti Ev sahibi kiracı uyuşmazlığında yok artık dedirten olay: Ev sahibinin cinsel organını kesti İstanbul'da meyve sebze halinde kan aktı: 5 yaralı İstanbul'da meyve sebze halinde kan aktı: 5 yaralı Kalamış Yat Limanı kararı Resmi Gazete'de yaymılandı Kalamış Yat Limanı kararı Resmi Gazete'de yaymılandı
Ne arsa ne de konut... Uzman isim ev almaktan 10 kat daha karlı yatırımı açıkladı Ne arsa ne de konut... Uzman isim ev almaktan 10 kat daha karlı yatırımı açıkladı Av yasağı sona erdi, tezgahlar palamutla doldu Av yasağı sona erdi, tezgahlar palamutla doldu İstanbul'da İETT şoförünü çileden çıkaran olay İstanbul'da İETT şoförünü çileden çıkaran olay Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat TEM'de 8 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var TEM'de 8 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da golle başladı Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da golle başladı