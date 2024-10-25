Kırmızı kategorideki hain etkisiz hale getirildi

Kırmızı kategoride aranan eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'lı terörist Mardin'de bir eve düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.

“GÜRZ-19” Operasyonunda Mardin’in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran (Kod adlı) Ramazan Aktaş öldürüldü.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde bölücü terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği için kırmızı kategoride aranan ve eylem hazırlığında olduğu belirtildi.

Yerlikaya, operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında 1 adet M16 tüfek, 1 adet AKİS tüfek, 5 adet dolu M16 şarjörü ve 5 adet dolu AKİS şarjörü bulunmaktadır. Ayrıca, 4 adet el bombası, 2 adet taşınır powerbank, 3 adet dürbün, 1 adet mühimmat yeleği, 1 adet sırt çantası, 1 adet termal şemsiye, 1 adet termal güneş paneli, 1 adet hilti şarj aleti, 1 adet ses kayıt cihazı ve 1 adet el feneri olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan süren operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran (Kod adlı) Ramazan Aktaş Mardin’in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen “GÜRZ-19” Operasyonunda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi!

Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yılın 365 günü kararlılıkla sürecek!

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; bölücü terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği için kırmızı kategoride aranan ve eylem hazırlığında olan terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölücü Terör Örgütü mensubuyla birlikte:

1 adet M16 tüfek,

1 adet AKİS tüfek,

5 adet (dolu) M16 şarjörü,

5 adet (dolu) AKİS şarjörü,

6 adet el bombası,

2 adet taşınır powerbank,

3 adet dürbün,

1 adet mühimmat yeleği,

1 adet sırt çantası,

1 adet termal şemsiye,

1 adet termal güneş paneli,

4 adet hilti şarj aleti,

1 adet ses kayıt cihazı,

1 adet el feneri ele geçirildi.

Operasyonu koordine eden Valimizi operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız!