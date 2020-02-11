Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş !

Zonguldak'ta, 2017'de kaybolan ve henüz ulaşılamayan Nesrin Koçaklı'yı (15) denize atarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan erkek arkadaşı Erkan Kanyılmaz'ın (19) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasına başlandı. Savcılık iddianamesinde, Erkan Kanyılmaz'ın genç kızı denize attıktan sonra boğulup gözden kaybolana kadar izlediği belirtildi.

Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Nesrin Koçaklı, Ocak 2017'de 'İnternet kafeye gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. En son internet kafenin bulunduğu sokakta görülen Nesrin Koçaklı'dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine her yerde aranan Nesrin Koçaklı ile ilgili dosyayı kapatmayan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, 27 Haziran 2019'da en son birlikte görüldüğü erkek arkadaşı Erkan Kanyılmaz'ı gözaltına aldı. Liman arkasındaki kayalıklarda genç kızı denize atarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen Erkan Kanyılmaz, tutuklandı.

Erkan Kanyılmaz hakkında 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame sonrası Erkan Kanyılmaz ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Erkan Kanyılmaz'ın yanı sıra Nesrin Kanyılmaz'ın ailesi ve iki tarafın avukatları katıldı.

AĞILAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Mahkemede okunan iddianamede, toplanan deliller, tanık ifadeleri doğrultusunda Erkan Kanyılmaz'ın ve Nesrin Koçaklı'nın birlikte liman arkasındaki kayalıklara gittiği ve burada çıkan tartışmada, Kanyılmaz'ın genç kızı denize attığı ve boğulup gözden kaybolana kadar izlediği belirtildi. Yapılan araştırmalarda Erkan Kanyılmaz'ın tanık M.K.'ye, Nesrin'in dayısından korktuğu için kendisini denize attığını söyleyerek, 'Bunu sadece ikimiz biliyoruz. Bu iş aramızda kalsın, yoksa senin üzerine kalır' dediği yer aldı. Ayrıca Erkan Kanyılmaz'ın birlikte yaşadığı S.D.'nin mahallede 'Nesrin'i sen öldürdün, beni de mi öldüreceksin?' diye bağırdığı tanık ifadelerinden iddianamede yer aldı. Savcı, telefon kayıtlarında da Erkan Kanyılmaz'ın genç kızı öldürmüş olabileceği yönündeki beyanları ve tanıkların olayla ilgili anlatımlarından yola çıkarak Nesrin Kanyılmaz'ı denize attığı, boğulana ve gözden kaybolana kadar beklediğini göz önüne alarak cezalandırılmasını talep etti.



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Mahkemede verdiği ifadede suçlamaları kabul etmeyen Erkan Kanyılmaz, genç kızı öldürmediğini söyledi. Liman arkasında görüştükten sonra Nesrin Kanyılmaz'ın orada kalmak istediğini anlatan Erkan Kanyılmaz, "Yeğenim M.K., Nesrin ve ben liman arkasına yürüdük. M.K., bizi tünelin girişinde bekledi. Tünelin orada konuştuk. Ben Nesrin'e ayrılmak istediğimi söyledim. Bunun üzerine Nesrin de beni sevmediğini, ayrılmak istediğini söyledi. Başka bir şey konuşmadık. Nesrin bizim gitmemizi, biraz daha kalacağını söyledi. Biz oradan ayrıldık. Ayrıldıktan sonra eve gittim. Ertesi gün dayısı ve annesi evime geldi. Nesrin'i sordular. Ben yanımda olmadığını söyledim. Bu şekilde Nesrin'in kaybolduğunu öğrendim" dedi.

TANIKLAR İFADE VERDİ

Mahkeme tanık olarak dinlenen M.K. de liman arkasında Erkan Kanyılmaz'ın tek başına yanına geldiğini anlatarak, "Erkan bana, 'Nesrin arkamızdan gelecek' dedi. Ben daha önceki buluşmalarımızda Erkan ve Nesrin'in ayrı ayrı gittikleri için şüphelenmedim. Bir süre sonra mahallede dolaşırken Erkan ile karşılaştım. Bana, Nesrin'in dayısından çok korktuğunu eve giderse dayısının ikisini birlikte gördüğü için öldüreceğini söyleyerek kendisini aniden denize attığını söyledi. Bana bu konudan kimseye bahsetmemi, yoksa işin üzerime kalacağını söyledi. Ben de korktum ve kimseye bir şey anlatmadım. Daha sonra polisler benimle görüştüğünde bildiklerimi anlattım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Erkan Kanyılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.