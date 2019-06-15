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  3. 15 Haziran 2019 17:56

Kızılay Başkanı da Binali Yıldırım’a oy istedi

23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için Kızılay Başkanı Kerem Kınık da devrede. Kınık AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım’a oy istemek için İstanbul’daki çalışmalara katıldı.

Kızılay Başkanı da Binali Yıldırım’a oy istedi
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Yeniçağ’ın haberine göre; Ekrem İmamoğlu’nun projelerini ve çalışma tarzından ‘esinlenen’ Binali Yıldırım evlenen çiftlere destek vaadini açıkladı. Tarafsız olması gereken Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise Twitter hesabından Binali Yıldırım’ı öven açıklamalar yaptı.

Kınık, Yıldırım’ın videosunu alıntılayarak “Ben ve eşim Çapa’da öğrenciyken evlenmiştik, çocuklarımızı da geç evlenmemeleri için teşvik ettik onlar da arkadaşlarını teşvik etmişler böylece aynı sınıftan üç aile olarak mezun oluyorlar, Anneler babalar kolaylaştırıcı olun zorlaştırıcı olmayın, açın Türkiye’nin önünü. Hem gençler bizim zamanımızda @BYBinali Ağabey gibi halden anlayan da yoktu siz şanslısınız” tweetini paylaştı.

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