Kızılay Başkanı seçime 2 gün kala istifa etti

Kızılay Başkanı Kerem Kınık seçimlere 2 gün kala istifa etti.

6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası çadır satmasıyla gündeme gelen Kızılay’ın Başkanı Kerem Kınık istifa etti.

Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu 12.05.2023 tarihinde yapmış olduğu olağanüstü toplantıda oybirliği ile olağanüstü genel kurula gitme kararı almıştır. 2016 yılından bugüne genel başkanlığı yürütmekte olan Dr. Kerem Kınık’ın talebi ile alınan karar çerçevesinde olağanüstü genel kurula kadar tüzük gereği 1'inci Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

KEREM KINIK'TAN İSTİFA SONRASI İLK PAYLAŞIM

İstifa kararı sonrası Twitter hesabından İsra suresinin 80'inci ayetinden bir kesit paylaşan Kınık, "Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla! Bana tarafından yardım edici bir güç ver!" ifadelerini kullandı.

Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla! Bana tarafından yardım edici bir güç ver!



İsra 80 — Kerem Kınık (@drkerem) May 12, 2023

Deprem sonrasında Kızılay'ın çadır ve kan satmasıyla ilgili büyük tepki çeken Kerem Kınık'ı istifaya davet edenler arasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kızılay'a ilişkin yaptığı açıklamada "Üzüldüm" ifadesini kullanmıştı.

Bir süredir iktidar kanadından isimlerin de eleştirdiği Kınık için son açıklama dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti.

Erdoğan, "Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez. Süratle bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Kızılay’ın çadır dendiği zaman en küçük bir sıkıntısı olmaması gerekirdi" demişti.