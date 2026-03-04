  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kızılay'da kan stoğu alarmı: Acil kan bağışı çağrısı yapıldı

Kızılay'da kan stoğu alarmı: Acil kan bağışı çağrısı yapıldı

Güncelleme:

Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, Ramazan ayında günlük 10 bin ünite bağışla toplam stokların 100 bine ulaştığını ancak negatif kan gruplarında azalma yaşandığını bildirdi. Onkoloji hastaları için 15 günde bir verilebilen "beyaz kan" farkındalığına dikkat çeken Saygılı, iftar sonrası açık olan noktalar için destek istedi. B

On bir ayın sultanı Ramazan ayında kan stoklarında dönemsel olarak yaşanan düşüşe karşı Türk Kızılay, 18 bölge kan merkezi, 68 kan bağış merkezi ve günlük ortalama 350 noktada her gün yaklaşık 9 bin ünite kan bağışı alarak düşüşe karşı seferberlik ilan etti.

Hal böyle olunca bu Ramazan ayında kan stoklarında herhangi bir sorun yaşanmadı. Yetkililer, sadece negatif kan gruplarında bir miktar düşüş olduğunu belirterek kan bağış çağrısı yaptı.

"Ameliyatlar ve Doğumlar Durmuyor"

Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, kan bağışının ertelenemeyecek bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Saygılı, "Laboratuvarlarımızda tahlil edilen kanları 1.176 hastaneye 7/24 lojistikle ulaştırıyoruz. Bağışçıları bekletmemelerini rica ediyoruz; çünkü hayat devam ediyor, yaralanmalar ve doğumlar durmuyor" dedi.

Beyaz Kan ve Negatif Gruplarda Destek Bekleniyor

Stokların genel durumunun iyi olmasına rağmen Saygılı, iki önemli noktaya dikkat çekti:

Negatif Kan Grupları: Ramazan dönemiyle birlikte negatif kan stoklarında bir miktar düşüş gözlemlendi.
Beyaz Kan (Aferez): Onkoloji (kanser) hastaları için hayati olan beyaz kan bağışının 15-20 günde bir yapılabileceğini hatırlatan Saygılı, bu konuda özel bir farkındalık beklediklerini belirtti.

Bağışçılara "Hediye Çantası" Jesti

Ramazan boyunca iftar sonrası da hizmet veren Kızılay birimleri, duyarlı vatandaşları boş göndermiyor. Kan bağışında bulunan her vatandaşa, içerisinde soğuk çay, limonata ve şalgam bulunan özel bir ikram çantası hediye ediliyor.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Sosyal medyayı karıştıran ABD'li seksi kadın komutan bakın kim çıktı!
Sosyal medyayı karıştıran ABD'li seksi kadın komutan bakın kim çıktı!
Dilber'e de, çılgın danslara da veda... İnci Taneleri'nde final: Çekimler bitti!
Dilber'e de, çılgın danslara da veda... İnci Taneleri'nde final: Çekimler bitti!
Uzay aracı değil, bir otomobil.... Dünyanın en sıradışı teknolojik elektrikli otomobili asfalta indi
Uzay aracı değil, bir otomobil.... Dünyanın en sıradışı teknolojik elektrikli otomobili asfalta indi
İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi: 22 ilçe etkilenecek!
İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi: 22 ilçe etkilenecek!
20 gündür sular altındaki Antalya - Konya karayolunun son hali dron kamerasında
20 gündür sular altındaki Antalya - Konya karayolunun son hali dron kamerasında
Uzman isim açıkladı: Yeni yasa ile milyonlarca emekli ve çalışan için her şey değişiyor
Uzman isim açıkladı: Yeni yasa ile milyonlarca emekli ve çalışan için her şey değişiyor
Ünlü şarkıcının hapis cezası onandı, cezaevine girdi
Ünlü şarkıcının hapis cezası onandı, cezaevine girdi
Tel örgüleri aşıp raylara atladı, hızlı trenin altında korkunç bir şekilde can verdi!
Tel örgüleri aşıp raylara atladı, hızlı trenin altında korkunç bir şekilde can verdi!
Etiketler kan bağışı kan Kızılay kan stoğu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İran savaşında havacılık tarihine geçecek olay: F-35, Yak-130'u düşürdü İran savaşında havacılık tarihine geçecek olay: F-35, Yak-130'u düşürdü Meclis'te ''makam aracı'' skandalı: Şoförün bir günlük mesai listesi ifşa oldu Meclis'te ''makam aracı'' skandalı: Şoförün bir günlük mesai listesi ifşa oldu Ortadoğuda büyük göç dalgası başladı: Onbinlerce kişi göç için yola döküldü! Ortadoğuda büyük göç dalgası başladı: Onbinlerce kişi göç için yola döküldü! Tahliye tamamlandı; Barış Pınarı'ndan çekildik! Tahliye tamamlandı; Barış Pınarı'ndan çekildik! 20 gündür sular altındaki Antalya - Konya karayolunun son hali dron kamerasında 20 gündür sular altındaki Antalya - Konya karayolunun son hali dron kamerasında Motorine rekor zam iptal edildi ama benzin zammı hala yürürlükte! Motorine rekor zam iptal edildi ama benzin zammı hala yürürlükte! Türkiye'de aynı anda hem bahar hem kış havası: Sağanak yağmur ve kar yeniden kapıya dayandı Türkiye'de aynı anda hem bahar hem kış havası: Sağanak yağmur ve kar yeniden kapıya dayandı CHP lideri Özel 3 harfli zincir marketlere savaş ilanı: 'Pişman edeceğim onları gücümüzü görecekler' CHP lideri Özel 3 harfli zincir marketlere savaş ilanı: 'Pişman edeceğim onları gücümüzü görecekler' Tel örgüleri aşıp raylara atladı, hızlı trenin altında korkunç bir şekilde can verdi! Tel örgüleri aşıp raylara atladı, hızlı trenin altında korkunç bir şekilde can verdi! Uzman isim açıkladı: Yeni yasa ile milyonlarca emekli ve çalışan için her şey değişiyor Uzman isim açıkladı: Yeni yasa ile milyonlarca emekli ve çalışan için her şey değişiyor
Ünlü şarkıcının hapis cezası onandı, cezaevine girdi Ünlü şarkıcının hapis cezası onandı, cezaevine girdi Dilber'e de, çılgın danslara da veda... İnci Taneleri'nde final: Çekimler bitti! Dilber'e de, çılgın danslara da veda... İnci Taneleri'nde final: Çekimler bitti! Filozof Atakan yıllar sonra sessizliğini bozdu; 16 yaşındaki halini görenler, tanıyamadı Filozof Atakan yıllar sonra sessizliğini bozdu; 16 yaşındaki halini görenler, tanıyamadı Milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarındaki erime isyan ettirdi! Milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarındaki erime isyan ettirdi! Uzay aracı değil, bir otomobil.... Dünyanın en sıradışı teknolojik elektrikli otomobili asfalta indi Uzay aracı değil, bir otomobil.... Dünyanın en sıradışı teknolojik elektrikli otomobili asfalta indi 14 ilde TÜVTÜRK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var! 14 ilde TÜVTÜRK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var! Sınırda füze alarmı: İran'dan Türkiye’ye yönelen füze havada imha edildi! Sınırda füze alarmı: İran'dan Türkiye’ye yönelen füze havada imha edildi! Sosyal medyayı karıştıran ABD'li seksi kadın komutan bakın kim çıktı! Sosyal medyayı karıştıran ABD'li seksi kadın komutan bakın kim çıktı! İstanbul bugün uyanamadı... Siste görüş mesafesi neredeyse sıfıra indi İstanbul bugün uyanamadı... Siste görüş mesafesi neredeyse sıfıra indi İki kız kardeşin seldeki ölümü içi kan donduran cinayet iddiası! İki kız kardeşin seldeki ölümü içi kan donduran cinayet iddiası!