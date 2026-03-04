Kızılay'da kan stoğu alarmı: Acil kan bağışı çağrısı yapıldı

Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, Ramazan ayında günlük 10 bin ünite bağışla toplam stokların 100 bine ulaştığını ancak negatif kan gruplarında azalma yaşandığını bildirdi. Onkoloji hastaları için 15 günde bir verilebilen "beyaz kan" farkındalığına dikkat çeken Saygılı, iftar sonrası açık olan noktalar için destek istedi. B

On bir ayın sultanı Ramazan ayında kan stoklarında dönemsel olarak yaşanan düşüşe karşı Türk Kızılay, 18 bölge kan merkezi, 68 kan bağış merkezi ve günlük ortalama 350 noktada her gün yaklaşık 9 bin ünite kan bağışı alarak düşüşe karşı seferberlik ilan etti.

Hal böyle olunca bu Ramazan ayında kan stoklarında herhangi bir sorun yaşanmadı. Yetkililer, sadece negatif kan gruplarında bir miktar düşüş olduğunu belirterek kan bağış çağrısı yaptı.

"Ameliyatlar ve Doğumlar Durmuyor"

Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, kan bağışının ertelenemeyecek bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Saygılı, "Laboratuvarlarımızda tahlil edilen kanları 1.176 hastaneye 7/24 lojistikle ulaştırıyoruz. Bağışçıları bekletmemelerini rica ediyoruz; çünkü hayat devam ediyor, yaralanmalar ve doğumlar durmuyor" dedi.

Beyaz Kan ve Negatif Gruplarda Destek Bekleniyor

Stokların genel durumunun iyi olmasına rağmen Saygılı, iki önemli noktaya dikkat çekti:

Negatif Kan Grupları: Ramazan dönemiyle birlikte negatif kan stoklarında bir miktar düşüş gözlemlendi.

Beyaz Kan (Aferez): Onkoloji (kanser) hastaları için hayati olan beyaz kan bağışının 15-20 günde bir yapılabileceğini hatırlatan Saygılı, bu konuda özel bir farkındalık beklediklerini belirtti.

Bağışçılara "Hediye Çantası" Jesti

Ramazan boyunca iftar sonrası da hizmet veren Kızılay birimleri, duyarlı vatandaşları boş göndermiyor. Kan bağışında bulunan her vatandaşa, içerisinde soğuk çay, limonata ve şalgam bulunan özel bir ikram çantası hediye ediliyor.

İHA