Kocaeli'de ormanlara giriş yasaklandı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla ormanlara giriş kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, bugün Kocaeli Valiliği binasında, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi. Kocaeli geneli orman yangınlarıyla ilgili alınan tedbirleri anlatan Vali Yavuz, yüksek sıcaklıklara dikkat çekerek, "Özellikle yangın riski yüksek olan ormanlık alanlara girilmesi, buralarda konaklanması ve ateş yakılması başta olmak üzere kısıtlamalara gidilmiştir. Yine maalesef anız yakılması, bağ, bahçe temizliği gibi alanlarda zaman zaman bizleri üzen hadiseler meydana gelmektedir. Bu konuyla ilgili defaatle uyarılarımızı tekrar ediyoruz. Anızlar yakılmayacak, bağ, bahçe temizliği vesilesiyle de bu malzemelerin yakılmasına müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın da yine bu konuda dikkatli olmasını rica ediyoruz. Kocaeli'de 10 yıllık ortalama orman yangını sayısı yılda 20'dir ve maalesef ortalama olarak 17 hektar civarında da alan yanmaktadır. Şu ana kadar 7 adet orman yangını çıkmış, olup 1,78 hektar alan yanmıştır" dedi.

'HUKUKUN GEREĞİNİ YERİNE GETİRİN'

Sokak hayvanları ve barınaklara yönelik de konuşan Vali Yavuz, "Sokak hayvanları, başıboş köpeklerle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. İlçe belediyeleri görevlerini hakkıyla yerine getirmelidir. Barınağı olmayanlar mazeret üretmeksizin süratle barınak yapmalıdır. Kısırlaştırma faaliyetlerine konsantre olmalıdır. Diğer alanlarda olduğu gibi bu konuda eksiği olan arkadaşlarımızı bir kez daha buradan uyarıyorum; hukukun gereğini yerine getirin; barınaklarınızı inşa edin ve kısırlaştırma faaliyetlerine başlayın. Çünkü bu belediyelerin, ilçe belediyelerinin asli görevidir. Asli görevlerini her ilçe belediyesi yerine getirmelidir. Barınağı olanlar, olmayanlar kamuoyunun malumudur. Dolayısıyla sokakta başıboş köpek görüp, bu konuda şikayeti olanlar, ilçe belediyelerine şikayetlerini süratle bildirmelidir. Sorumlu, birinci derecede ilçe belediyesidir. İlçe belediyeleri, bu konuya sahip çıkmalıdır. Dolayısıyla vatandaşlarımızın sokakta huzur ve güven içerisinde yürüme hakkı teslim edilmelidir" diye konuştu. Öte yandan orman yangınlarının önlenmeye yönelik kısıtmaların, hazırlanan rapora göre detaylı olarak açıklanacağı bildirildi.

DHA