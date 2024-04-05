Kombi arıza yaptı; bir aile ölümden döndü
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı binanın giriş dairesinde kombi arızası nedeniyle gaz sızıntısı meydana geldi. 4 kişi gazdan etkilenirken vatandaşlar kendini sokağa attı.
Eski Hükümet Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında 4 kişilik aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp fenalaştıklarını söyleyerek yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, aileden 2 kişiyi ayakta tedavi etti. Ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.Ç. ile C.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ailenin doğalgaz sızıntısından zehirlendiği değerlendiriliyor.
İHA
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