Kombi arıza yaptı; bir aile ölümden döndü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı binanın giriş dairesinde kombi arızası nedeniyle gaz sızıntısı meydana geldi. 4 kişi gazdan etkilenirken vatandaşlar kendini sokağa attı.

Eski Hükümet Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında 4 kişilik aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp fenalaştıklarını söyleyerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, aileden 2 kişiyi ayakta tedavi etti. Ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.Ç. ile C.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ailenin doğalgaz sızıntısından zehirlendiği değerlendiriliyor.

İHA