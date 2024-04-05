  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kombi arıza yaptı; bir aile ölümden döndü

Kombi arıza yaptı; bir aile ölümden döndü

Kombi arıza yaptı; bir aile ölümden döndü
Güncelleme:

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı binanın giriş dairesinde kombi arızası nedeniyle gaz sızıntısı meydana geldi. 4 kişi gazdan etkilenirken vatandaşlar kendini sokağa attı.

Eski Hükümet Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında 4 kişilik aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp fenalaştıklarını söyleyerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, aileden 2 kişiyi ayakta tedavi etti. Ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.Ç. ile C.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ailenin doğalgaz sızıntısından zehirlendiği değerlendiriliyor.

İHA

Etiketler Kocaeli darıca kombi arızası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçe'de sakatlık geçiren 5 ismin son durumu belli oldu Fenerbahçe'de sakatlık geçiren 5 ismin son durumu belli oldu En uygun taşıt kredisini hangi banka veriyor ? En uygun taşıt kredisini hangi banka veriyor ? Önce kaza, sonra kavga; İstanbul trafiği boks ringine döndü Önce kaza, sonra kavga; İstanbul trafiği boks ringine döndü Prof. Dr. Naci Görür'den 7,4'lük ibretlik uyarı Prof. Dr. Naci Görür'den 7,4'lük ibretlik uyarı Dedesinin Atatürk'le unutulmaz fotoğrafı vardı... Belediye Başkanı oldu Dedesinin Atatürk'le unutulmaz fotoğrafı vardı... Belediye Başkanı oldu Dolar ve Euro durdu, altın kudurdu Dolar ve Euro durdu, altın kudurdu Yağışlar bayram haftası geri dönüyor: İşte yağmur beklenen iller Yağışlar bayram haftası geri dönüyor: İşte yağmur beklenen iller 42 erkek rakibini geride bırakıp, muhtar oldu 42 erkek rakibini geride bırakıp, muhtar oldu Erdoğan'dan 2 bakanlık ve Diyanet'e yeni atamalar Erdoğan'dan 2 bakanlık ve Diyanet'e yeni atamalar Özgür Özel'den CHP'li isme çifte seçim sürprizi Özgür Özel'den CHP'li isme çifte seçim sürprizi